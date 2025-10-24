Basket | spicca Milano-Venezia in Serie A Brescia per restare prima c’è il derby Trieste-Udine
Quarta giornata in arrivo per la Serie A 2025-2026. Tanti i confronti da mettere sotto osservazione, primo fra tutti Milano-Venezia con Olimpia e Reyer che cercano di riscattarsi da fatiche europee varie. Ma ci sono anche il tentativo di restare prima da sola di Brescia e il derby del Friuli-Venezia Giulia. OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 25 ottobre, ore 20:00) La giornata si apre con il confronto numero 22 tra Varese e Trento. Sia l’una che l’altra squadra devono riprendersi da sconfitte, nei rispettivi casi contro Reggio Emilia in campionato e contro il Turk Telekom Ankara in EuroCup. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nelle gare della domenica della Division D Conference Centro spicca la vittoria dopo un overtime, con incredibile rimonta nel finale dei regolamentari, della B-Chem Virtus Civitanova Marche contro il Bramante Basket Pesar
Vittoria casalinga per l' @AquilaBasketTN : decisivi Jones e DJ Steward (19 pts) insieme a Jakimovski (14 pts) e Mawugbe (10 pts) Per @DerthonaBasket spiccano Vital (19 pts) e Baldasso (15 pts)
Basket, Olimpia Milano-Venezia: dove vedere la Serie A in Tv e in Streaming - Venezia: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A di Basket in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365
Basket: Venezia, che beffa a Cluj-Napoca! Sconfitta al supplementare dopo la rimonta in EuroCup - L'Umana Reyer Venezia perde la terza partita su quattro in EuroCup 2025-
Basket, Eurocup: cadono Trento e Venezia - Bologna, 22 ottobre 2025 – In attesa degli impegni di Eurolega di Virtus Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega e dopo il passo falso di Trieste sul campo dell'Igokea (91-