Basket | spicca Milano-Venezia in Serie A Brescia per restare prima c’è il derby Trieste-Udine

Quarta giornata in arrivo per la Serie A 2025-2026. Tanti i confronti da mettere sotto osservazione, primo fra tutti Milano-Venezia con Olimpia e Reyer che cercano di riscattarsi da fatiche europee varie. Ma ci sono anche il tentativo di restare prima da sola di Brescia e il derby del Friuli-Venezia Giulia. OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 25 ottobre, ore 20:00) La giornata si apre con il confronto numero 22 tra Varese e Trento. Sia l’una che l’altra squadra devono riprendersi da sconfitte, nei rispettivi casi contro Reggio Emilia in campionato e contro il Turk Telekom Ankara in EuroCup. 🔗 Leggi su Oasport.it

