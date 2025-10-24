Basket serie C | superati i biturgensi della Dukes 66-57 La Fides si prende il derby Subito riscatto per Dainelli e soci
MONTEVARCHI Voleva il riscatto immediato, dopo il passo falso di domenica scorsa ad Agliana, e la Fides Wetech’s Montevarchi ha centrato prontamente l’obiettivo nel turno infrasettimanale della serie C Toscana aggiudicandosi il derby con la Dukes Sansepolcro dell’ex Massimo Bini. 66-57 il finale di una gara tirata come non mai e che i valdarnesi allenati da Omar Serravalli e Andrea Dolfi sono riusciti ad ribaltare nella seconda parte inanellando così il quarto successo in 5 turni di campionato. Non solo perché la vittoria tra le mura amiche ha permesso ai gialloverdi di tornare in testa al girone con 8 punti, insieme alla Union Basket Prato, a San Vincenzo e all’Abc Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
