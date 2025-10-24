Basket la Virtus Bologna batte il Panathinaikos Atene in Eurolega e cala il tris
La Virtus Bologna cala il tris in Eurolega! I bolognesi mostrano i muscoli battendo al PalaDozza gli ateniesi del Panathinaikos Atene per 92-74 grazie alla fuga decisiva nel secondo quarto, con i greci che non son più riusciti a rifarsi sotto complice anche l’espulsione del coach Ergin Ataman. 22 punti di uno scatenato Carsen Edwards e 14 punti di Matt Morgan e 14 di Alen Smailagic, con Kendrick Nunn miglior realizzatore degli ospiti con 19 punti al pari di TJ Shorts con 15 punti. Omer Yurtseven si mette subito in mostra (2-4), con Carsen Edwards e Alessandro Pajola che mettono prontamente la freccia per la Virtus (9-6). 🔗 Leggi su Oasport.it
