Basket la Dole in cerca del primo hurrà al Flaminio | arriva la classica contro la Vl Pesaro

Riminitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Flaminio arriva, finalmente, il primo derby stagionale: domenica 26 ottobre (ore 18) gli spalti del Palasport riminese saranno teatro della sempre attesa sfida tra la Dole Rimini e la Victoria Libertas Pesaro, valida per il settimo turno della Serie A2 Old Wild West.Sarà un derby “da paura” in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

