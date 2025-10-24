Basket femminile | Schio affronta in casa Brixia Venezia impegnata in trasferta a Tortona

La Serie A1 di basket femminile è pronta a vivere nel weekend la sua quarta giornata. Dopo le prime tre partite stagionali in testa alla classifica troviamo tre squadre a punteggio pieno. Si tratta della Dinamo Sassari, dell’Umana Reyer Venezia e della Famila Wuber Schio che cercheranno nel fine settimana di mantenere l’imbattibilità. La quarta giornata si aprirà sabato 25 ottobre alle ore 19.30 con il match che vedrà impegnate Schio e l’RMB Brixia. Le bresciane cercano la prima vittoria stagionale mentre la Famila Wuber continuare a mantenere la testa della classifica. Le altre quattro partite verranno invece disputate tutte nella giornata di domenica 26, con il programma fitto che parte alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Schio affronta in casa Brixia, Venezia impegnata in trasferta a Tortona

