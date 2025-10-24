Bologna, 24 ottobre 2025 – Ritrova sorriso e vittoria la Virtus Olidata nel venerdì di Eurolega. In un Paladozza soldout e gremito in ogni ordine di posto ad alzare bandiera bianca è la corazzata Panathinaikos Atene che incassa la seconda sconfitta stagionale dopo quella col Barcellona rimediata qualche settimana fa. Risultato finale di 92-75. Prosegue, invece, il buon momento nella competizione europea dei bianconeri che danno continuità al successo della scorsa settimana ottenuto a Villeurbanne e dimenticano lo stop casalingo contro la Vanoli Cremona arrivato nel posticipo di campionato lunedì scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: la Virtus è un rullo compresso, travolto il Panathinaikos