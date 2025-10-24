Bartolo Longo santo domenica 26 ottobre la messa di ringraziamento al Santuario di Pompei | dove vederla in tv
Domenica, al Santuario di Pompei, fondato proprio da Bartolo Longo, sarà celebrata una messa di ringraziamento per la sua canonizzazione, avvenuta una settimana fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A pochi giorni dalla canonizzazione di Bartolo Longo avvenuta domenica scorsa
Oltre Pompei e il Rosario: Bartolo Longo fu un "ri-convertito" con un immenso impegno socio-pedagogico. Longo scrisse testi per il recupero di carcerati e dei loro figli. Ne parliamo con fra Mario Padovano OP. #BartoloLongo #Pompei #fratidomenicani
Pompei, Bartolo Longo è Santo: «Protettore degli ultimi» - Sono le undici in punto di una domenica speciale per la Chiesa, che coincide con la canonizzazione di sette beati, quando le migliaia di fedeli partiti nella notte ...
Santo Bartolo Longo, domenica la messa da Pompei in diretta su Canale 21 - 25, Canale 21 trasmetterà in diretta televisiva da Pompei la Santa Messa di ringraziamento per ...
Bartolo Longo Santo: il Cardinale Marcello Semeraro presiede la Messa di ringraziamento a Pompei - Domenica 26 ottobre si terrà la Celebrazione Eucaristica di ringraziamento per la Canonizzazione di Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei, delle Opere di Carità e della Nuova Pompei ...