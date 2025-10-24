Barricate di FI sulla manovra lite Tajani-Salvini FdI tace Il leader azzurro attacca anche i ' grand commis' del Mef

Le tensioni sugli affitti brevi, i malumori per gli interventi sui dividendi, da ultimo pure la querelle sui fondi alla metro C di Roma. Una settimana fa erano compatti seduti accanto a Giorgia Meloni e a Giancarlo Giorgetti a presentare la manovra a Palazzo Chigi, ma il testo non fa in tempo ad approdare al Senato che è già scontro aperto tra Antonio Tajani e Matteo Salvini. Per tutto il giorno.

