Bari vs Mantova nona giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre devono vincere per uscire da una situazione di classifica che si è fatta pericolosa. Bari vs Mantova si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio San Nicola. BARI VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono costtetti a vincere, sia per lasciare il terz’ultimo posto che per salvare la panchina di Fabio Caserta. La situazione si è fatta difficile, con 1 sola vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, per cui occorre svoltare. I virgiliani hanno raccolto soltanto un punto, e la panchina di Possanzini è tutt’altro che salda, nonostante i pareggi contro Avellino e Sudtirol abbiano mostrato una squadra in netta crescita. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Telesveva. . +++SERIE C, DOMANI SI PARTE CON FOGGIA-ALTAMURA: LE VOCI DI MORELLI E MANGIA ALLA VIGILIA - SERIE B, BARI SENZA IDENTITA' DA DUE ANNI: CON IL MANTOVA ENNESIMA PROVA D'APPELLO - SERIE D, FIDELIS SENZA MA - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, DAZN trasmetterà gratis Bari-Mantova: la sfida del San Nicola è il match free della 9ª giornata - Anche per la nona giornata di Serie B, DAZN ha annunciato quale sarà il match trasmesso in modalità free per tutti gli utenti, anche non abbonati alla piattaforma. Da ilovepalermocalcio.com
Pronostico Bari-Mantova 26 Ottobre 2025: scontro salvezza al San Nicola - Mantova, cruciale scontro salvezza della 9ª giornata di Serie BKT, in programma domenica 26 ottobre 2025 alle ore 17:15: scopri le migliori opzioni di scommesse e l ... Lo riporta bottadiculo.it
CorSport - Bari-Mantova, prevendita flop - 600 biglietti, ai quali vanno ad aggiungersi 5. Lo riporta tuttob.com