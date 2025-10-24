Bari vs Mantova nona giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre devono vincere per uscire da una situazione di classifica che si è fatta pericolosa. Bari vs Mantova si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio San Nicola. BARI VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono costtetti a vincere, sia per lasciare il terz’ultimo posto che per salvare la panchina di Fabio Caserta. La situazione si è fatta difficile, con 1 sola vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, per cui occorre svoltare. I virgiliani hanno raccolto soltanto un punto, e la panchina di Possanzini è tutt’altro che salda, nonostante i pareggi contro Avellino e Sudtirol abbiano mostrato una squadra in netta crescita. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

