Bargnani nuovo Executive Advisor della Lega Basket

Lettera43.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Bargnani sarà nuovo Executive Manager della Lega Basket. Lo ha deciso l’Assemblea che si è riunita il 24 ottobre a Bologna, presieduta da Maurizio Gherardini. Il presidente, dopo aver illustrato i numero della Frecciarossa Supercoppa 2025, ha annunciato la nomina. Ha spiegato: «Dopo la positiva esperienza come Ambassador della Frecciarossa Supercoppa che ha aperto la stagione 2025-26, Bargnani così conferma ed amplia il suo rapporto con la LBA con l’obiettivo di trasferire al movimento di vertice le esperienze internazionali maturate durante la sua grande carriera di atleta e soprattutto quelle successive come imprenditore di successo, contribuendo così ad una sua ulteriore crescita». 🔗 Leggi su Lettera43.it

