Barghouti a Santoro nel 2001 | Non si può convivere con Israele finché c’è in atto un’occupazione scappato ad un attentato di Tel Aviv - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barghouti, in carcere da 23 anni e definito il "Mandela palestinese" è stato intervistato da Michele Santoro nella sua trasmissione poche settimane prima dell'attentato alle Torri Gemelle, e i temi di discussione sono ovviamente il Medioriente, l'occupazione israeliana e la repressione dei palestine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

