Barghouti a Santoro nel 2001 | Non si può convivere con Israele finché c’è in atto un’occupazione scappato ad un attentato di Tel Aviv - VIDEO
Barghouti, in carcere da 23 anni e definito il "Mandela palestinese" è stato intervistato da Michele Santoro nella sua trasmissione poche settimane prima dell'attentato alle Torri Gemelle, e i temi di discussione sono ovviamente il Medioriente, l'occupazione israeliana e la repressione dei palestine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Era il settembre 2001, a poche settimane dall’11 settembre delle Torri Gemelle. Da Santoro c’era Marwan Barghouti. E in studio Cesare De Michelis, Pirani, Agnoletto e io. Un altro cessate il fuoco violato, un’altra pace presa in ostaggio. L’intifada, i ragazzi con - facebook.com Vai su Facebook