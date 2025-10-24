Barcellona Real Madrid, Rashford si prepara al suo primo Clasico da protagonista. Intervistato da ESPN, l’attaccante ha parlato della sfida In vista del Clasico che si disputerà domenica alle 16:15, il focus della Liga spagnola è tutto su Real Madrid–Barcellona, una delle partite più attese dell’anno. Tra i protagonisti della sfida ci sarà Marcus Rashford, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcellona Real Madrid, Rashford si prepara: «Se c’è una partita che va vista è il Clasico. Giocarlo sarà incredibile, voglio che sia memorabile. Mi piace questa squadra»