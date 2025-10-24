Barcellona Real Madrid Rashford si prepara | Se c’è una partita che va vista è il Clasico Giocarlo sarà incredibile voglio che sia memorabile Mi piace questa squadra

Calcionews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcellona Real Madrid, Rashford si prepara al suo primo Clasico da protagonista. Intervistato da ESPN, l’attaccante ha parlato della sfida In vista del Clasico che si disputerà domenica alle 16:15, il focus della Liga spagnola è tutto su Real Madrid–Barcellona, una delle partite più attese dell’anno. Tra i protagonisti della sfida ci sarà Marcus Rashford, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

barcellona real madrid rashford si prepara se c8217232 una partita che va vista 232 il clasico giocarlo sar224 incredibile voglio che sia memorabile mi piace questa squadra

© Calcionews24.com - Barcellona Real Madrid, Rashford si prepara: «Se c’è una partita che va vista è il Clasico. Giocarlo sarà incredibile, voglio che sia memorabile. Mi piace questa squadra»

Approfondisci con queste news

barcellona real madrid rashfordLiga, al Bernabeu è l’ora del Clasico: su Quigioco Real Madrid avanti a 1.99 contro il Barcellona - Liga, al Bernabeu è l'ora del Clasico: su Quigioco il Real Madrid di Xabi Alonso parte favorito nel pronostico a 1. Riporta agimeg.it

barcellona real madrid rashfordReal Madrid-Barcellona: dove vedere il Clasico del 26 ottobre in TV e in streaming - Il Real Madrid è pronto a rispondere con Valverde, Militao, Asencio e Carreras davanti a Courtois. Scrive tag24.it

barcellona real madrid rashfordReal Madrid-Barcellona dove vederla: Mediaset, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Il Real Madrid ospita il Barcellona al Santiago Bernabeu per il primo Clasico della stagione: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni dell'incontro. Si legge su goal.com

Cerca Video su questo argomento: Barcellona Real Madrid Rashford