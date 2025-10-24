Barbaro omicidio della 12enne Lola Daviet | ergastolo per la migrante algerina irregolare sul territorio francese

Per tutto il giorno la Francia è stata col fiato sospeso in attesa della sentenza su uno dei crimini più efferati: le torture e poi l’omicidio di Lola Daviet, la ragazzina dodicenne che tre anni fa venne avvicinata subito dopo l’uscita di scuola a Parigi, e poi uccisa dopo ore di sevizie. È stata condannata all’ergastolo senza possibilità di riduzione della pena l’algerina Dahbia Benkired, 27 anni, unica imputata nel processo. Lo riportano i media francesi. Si tratta della pena che era stata richiesta dalla procura. “ Signora Benkired, la Corte e la giuria hanno risposto sì a tutte questioni”, ha detto il presidente della Corte: “lei è stata dichiarata colpevole di stupro, colpevole di atti di tortura e barbarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

