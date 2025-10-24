Barbarano Romano cittadinanza onoraria a Marco Bellocchio e Mueller

Roma, 24 ott. (askanews) – Dal 31 ottobre al 2 novembre a Barbarano Romano, in provincia di Viterbo, si svolge la settima edizione del festival antropologico e sociale del buon vivere “Il senso di un paese”, coordinato dal regista Gianfranco Pannone e promosso dal Comune di Barbarano Romano e dal Parco Regionale Marturanum con le associazioni Barbarano Cultura e Tuscia Nuova, che come ogni anno, restituisce alla comunità la forza poetica e civile di un prezioso territorio della Tuscia. Quest’anno il festival rende omaggio a due protagonisti del cinema italiano e internazionale: Marco Bellocchio e Marco Mueller, che sabato primo novembre riceveranno la cittadinanza onoraria per il loro contributo alla cultura e per il legame profondo con il territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it