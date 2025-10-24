Banche ma è giusto tassarle di più o no?

E’ giusto o non è giusto che le banche contribuiscano alla manovra finanziaria? E’ un po’ questa la domanda del momento, anche perché, nei tre anni del governo Meloni, appena compiuti (22 ottobre scorso) il tema si è rivelato tra i più divisivi all’interno della maggioranza. I fatto sono noti: alle banche sono stati chiesti circa 5 miliardi attraverso tre tipi di interventi: l’aumento dell’Irap; l’affrancamento degli utili accantonati nel 2023 a fronte dell’allora richiesta del governo di pagare una tassa del 40% sulla loro eventuale distribuzione che ora scende al 27,5%; il rinvio di alcuni sgravi fiscali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

