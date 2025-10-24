Banche ma è giusto tassarle di più o no?
E’ giusto o non è giusto che le banche contribuiscano alla manovra finanziaria? E’ un po’ questa la domanda del momento, anche perché, nei tre anni del governo Meloni, appena compiuti (22 ottobre scorso) il tema si è rivelato tra i più divisivi all’interno della maggioranza. I fatto sono noti: alle banche sono stati chiesti circa 5 miliardi attraverso tre tipi di interventi: l’aumento dell’Irap; l’affrancamento degli utili accantonati nel 2023 a fronte dell’allora richiesta del governo di pagare una tassa del 40% sulla loro eventuale distribuzione che ora scende al 27,5%; il rinvio di alcuni sgravi fiscali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
È giusto secondo voi che le banche paghino un contributo sui loro extra profitti? #RobinHoodTax #Lega #LegaAbruzzo Matteo Salvini - facebook.com Vai su Facebook
Gov: "le banche devono capire che la strategia della stabilità avvantaggia anche loro perché hanno in pancia molto debito, quindi è giusto che diano un contributo" Domanda: comprare debito per finanziare bonus ecc non è già un contributo? - X Vai su X
Banche, ma è giusto tassarle di più o no? - E’ un po’ questa la domanda del momento, anche perché, nei tre anni del governo Meloni, appena compiuti (22 ottobre scor ... Secondo ilgiornale.it
Tajani: «Banche fondamentali per la crescita, tassarle sarebbe un errore» - Lo Stato in economia deve continuare a «fare l’arbitro» senza vestire i panni del giocatore e senza mettere nuove tasse sulle banche. Si legge su corriere.it
Banche: Sileoni (Fabi), tassarle vuol dire colpire i cittadini, noi contrari - Per questa ragione, siamo contrari a qualsiasi ipotesi di nuova tassa sulle banche. Riporta borsaitaliana.it