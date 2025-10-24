Bancarotta e reati economici Sette anni all’ex assessore
La sentenza letta ieri dal Tribunale Collegiale di Como a carico di Giorgio Quintavalle, la più alta di tutte, ha chiuso il primo grado processuale dell’indagine partita da un bonifico da un milione di euro, prelevati da un conto italiano della società Forma Hurbis, a beneficio di una società di diritto svizzero. L’ex assessore canturino, 53 anni, è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione, unico imputato che ha deciso di andare a dibattimento, dopo la scelta di riti alternativi dei coimputati. Ex assessore allo Sport e alla Politiche Finanziarie di Cantù dal 1997 al 2002, e successivamente consulente in ambito sportivo, Quintavalle era accusato di aver partecipato a un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
