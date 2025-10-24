Banca Popolare di Sondrio e Bper il futuro nasce dal dialogo | Insieme più forti

Sondriotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condivisione, per essere più forti insieme. È con questo spirito che, venerdì 24 ottobre, il nuovo management della Banca Popolare di Sondrio – Andrea Casini, presidente, ed Elvio Sonnino, consigliere delegato – ha incontrato al centro multifunzionale di Berbenno di Valtellina oltre 500 capi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

