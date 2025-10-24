Banca Annia alla prova della prima trasferta della stagione

Prima trasferta dell’anno per la Banca Annia Padova Women, che dopo le due vittorie casalinghe sabato 25 ottobre alle 17 è attesa a Maclodio sul campo del Sanitars Brescia.Una sfida delicata per la squadra di Vincenzo Rondinelli: «Sarà la prima trasferta della stagione, per di più in un orario. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

