Bambino 8 anni stupra bimbo di 9 anni 13enne li filma e invia video a scuola | terribile violenza in Francia

La terribile scena, avvenuta in pieno giorno in un parcheggio a Besançon, scoperta dopo che il video è circolato tra i minori di una scuola. La Procura ha spiegato che il tredicenne è l'unico incriminato perché l'altro bimbo non è penalmente perseguibile a causa dell'età. 🔗 Leggi su Fanpage.it

