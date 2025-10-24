Balzarini individua il peccato originale della Juventus | Il casino è cominciato quando è andato via Pjanic e hai preso Arthur Vi spiego il motivo

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Balzarini individua il peccato originale della Juventus: «Il casino è cominciato quando è andato via Pjanic e hai preso Arthur». Parla il giornalista. Il giornalista  Gianni Balzarini, intervenendo sul suo canale YouTube, ha offerto una lucida analisi del momento storico della  Juve, spiegando perché le aspettative attuali non possano più essere paragonate a quelle dell’era vincente. Secondo Balzarini, il punto di svolta che ha dato il via a un’involuzione tecnica ed economica è ben identificabile. L’analisi parte dal confronto tra le strategie di mercato del passato e quelle recenti, quando la Juventus riusciva a sostituire top player con altri top player: « Come si ragionava un tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

balzarini individua il peccato originale della juventus il casino 232 cominciato quando 232 andato via pjanic e hai preso arthur vi spiego il motivo

© Juventusnews24.com - Balzarini individua il peccato originale della Juventus: «Il casino è cominciato quando è andato via Pjanic e hai preso Arthur. Vi spiego il motivo»

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Balzarini Individua Peccato Originale