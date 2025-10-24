Ballando con le Stelle è in arrivo una proposta di matrimonio?

Comingsoon.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dancing show di Ballando con le Stelle potrebbe regalarci una nuova sorpresa: secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in arrivo una proposta di matrimonio!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle 232 in arrivo una proposta di matrimonio

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?

Scopri altri approfondimenti

Chi &#232; Luca Favilla, maestro Ballando con le Stelle/ Camilla Mola e il loro figlio in arrivo Enea - Luca Favilla questa sera a 'Ballando con le Stelle': "Non so che padre sarò, mi fa strano anche solo il pensiero, ma è una cosa che... Si legge su ilsussidiario.net

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice già favoriti a Ballando con le Stelle/ Altro ballo caliente in arrivo? - Francesca Fialdini e Giovanni Pernice volano tra i favoriti di Ballando con le Stelle 2025, ma il percorso &#232; ancora molto lungo... ilsussidiario.net scrive

Ballando con le Stelle, Fabio Canino si scusa con Marcella Bella: “Battuta uscita malissimo” - Fabio Canino si scusa con Marcella Bella dopo la battuta fatta nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle e le polemiche che hanno coinvolto la trasmissione. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 232 Arrivo