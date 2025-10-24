Baccanale 2025 a Imola 3 settimane tutte da gustare | la guida completa

Imola (Bologna), 24 ottobre 2025 – Profumi d’Oriente e sentori d’autunno stanno per conquistare Imola. Dal 25 ottobre al 16 novembre torna il Baccanale, la rassegna che da quarant’anni intreccia gusto, cultura e territorio, con un’edizione dedicata a ‘Un mondo di spezie’. Un percorso sensoriale e culturale tra aromi che hanno solcato oceani e attraversato i secoli, unendo civiltà e tradizioni lontane. In programma, menù tematici, lezioni di cucina e decine di appuntamenti diffusi in tutta la città, tra arte, sapori e curiosità. Il primo weekend: 25-26 ottobre. Inaugurazione sabato 25 ottobre al teatro comunale Ebe Stignani, con la lectio magistralis dello storico dell’alimentazione Massimo Montanari, seguita domenica 26 ottobre alle 11, sempre allo Stignani, dall’incontro ‘La cucina italiana patrimonio Unesco?’ con Maddalena Fossati Dondero e lo stesso Montanari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

