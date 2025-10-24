B MASCHILE Maratona al PalaBellini Alla fine la spunta Osimo

3 RUBICONE 2 Parziali: 21-25 19-25 25-20 25-22 21-19 LA NEF RE SALMONE: Stella 19, Ferrini 14, Chiarini 10, Pizzichini 10, Carotti, 17, Cremascoli 1, Santini 6, Albanesi, Girometti, Gori (L), Magnanelli, Colaluca, Schiaroli. All. Giganti. SAB GROUP RUBICONE: Mazzotti 19, Rossatti 23, Bellomo 22, Pascucci 4, Nori 4,, Morrone 8, Gherardi 2, Alessandri, Ferarro (L), Malual, Raffoni, Tenore, Sparvoli, Carlini. All. Mascetti Arbitri: Totò e Santin Il big match tra due favorite del girone D premia Osimo, che non sbaglia il debutto casalingo. La Nef si prende due punti nella prima al PalaBellini. La squadra di San Mauro Pascoli si arrende solo nel quinto parziale, al termine di una vera e propria maratona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

