LORETO Parziali: 21-25, 25-22, 25-22, 25-17 PAOLONI: Sbaffo, Tobaldi 20, Gigli 7, Marconi 11, Lanciotti, Uguccioni 4, Baldoni, Persichini 5, Storani (L), Stella 4, Montecchiari (L), Giacomini, Carnevali 6. All. Bernetti. NOVA VOLLEY LORETO: Vecchietti 6, Zazzarini 9, Campana 3, Torregiani 24, Sarzi Sartori 9, Ujkaj 7, Sassi 2, Magini 9, Dignani (L), Papa (L), Forconi, Sampaolesi. All. Iurisci Arbitri: Mercuri e Marini Prima sconfitta stagionale per Loreto che cade al Fontescodella. Partono bene gli ospiti, poi perdono il controllo del match complici vari errori (21 al servizio) e la crescita della difesa e del servizio di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - B maschile. Loreto, il servizio è da rivedere: 21 errori