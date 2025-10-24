B maschile La Sabini lotta ma Ferrara è incontenibile

CASTELFERRETTI 1 FERRARA 3 Parziali: 14-25, 20-25, 25-20, 20-25 SABINI CASTELFERRETTI: Freddi, Gaggiotti, Violini, Reginelli, Giaccaglia, Giuliani, Schiaratura, Mariotti, Licitra, D’Angelo, Gasparroni, Cesarini N., Marchetti (L1), Giombini (L2). All. Silvestrini-Sciati. CAVALLINO 4 TORRI FERRARA: Manià, D’Addio, Ciardo (K), Margutti, Bellia, Dosi, Reccavallo, Focosi, Rossetti, Ghidoni, Sanzogni, Dalmonte, Roboni (L1), Poli (L2). All. Dall’Olio-Nardin. Arbitri: Zoffoli - Schio Niente da fare per la Sabini, piegata in quattro set da una delle big del campionato, Ferrara di coach Dall’Olio. Non basta il caloroso pubblico alla squadra di SIlvestrini per conquistare i primi punti in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

