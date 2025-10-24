Aziende al Fermo Forum | Lavoriamo per i brand del lusso

Fermo, 24 ottobre 2025 – Inizio senza dubbio positivo per la rassegna ABC Accessori Borse Calzature che ha aperto i battenti l’altro ieri mattina al Fermo Forum. Sin dall’inizio la rassegna ha fatto registrare una numerosa partecipazione di operatori a conferma della validità della formula fortemente voluta da Valentino Fenni. Andrea Calua Sardella dell’azienda Cometa di Montegranaro ci ha detto: “La nostra storia aziendale è iniziata oltre quarant’anni fa quando mio nonno avviò la produzione di macchine da cucire per i calzaturifici. Grazie all’evoluzione tecnologica che abbiamo costantemente introdotto nel corso degli anni l’azienda attualmente produce per macchine altamente innovative che riescono a soddisfare i grandi brand del lusso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aziende al Fermo Forum: “Lavoriamo per i brand del lusso”

