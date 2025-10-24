Avremo un figlio ma è una bugia | rumena truffa un malato di cancro

Il presunto padre, malato terminale di cancro, avrebbe elargito alla rumena un totale di 62mila euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Avremo un figlio”, ma è una bugia: rumena truffa un malato di cancro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Doruk: Papà! Possiamo andare a pescare con Aras? Toprak: Figlio, oggi dobbiamo lavorare. Andremo domani, va bene? Doruk: No! Ti prego! Non dovevamo avere una giornata libera insieme? Toprak: Ce l’avremo, tesoro. Ma ho ancora alcune cose da siste - facebook.com Vai su Facebook

«Sono incinta, avremo un figlio» ma è tutta una bugia. La truffa, da 62mila euro, di una 32enne ad un malato di cancro - Si erano conosciuti in un bar, hanno avuto una relazione per tre anni. Lo riporta msn.com