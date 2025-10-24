Avis ridefinisce il viaggio premium con ‘Avis First’
(Adnkronos) – Avis Budget Group ha annunciato il debutto europeo di Avis First, l’innovativo servizio premium pensato per rivoluzionare l’esperienza di noleggio auto dei viaggiatori più esigenti. A partire dal 22 ottobre 2025, negli aeroporti di Roma Fiumicino, Ginevra e Zurigo Kloten, Avis First elimina code e le attese, offrendo un viaggio esclusivo e personalizzato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Avis ridefinisce il viaggio premium con 'Avis First' - L’innovativo servizio premium pensato per rivoluzionare l’esperienza di noleggio auto dei viaggiatori più esigenti. Secondo adnkronos.com
Flotta di Viano per il premium Avis - Le vetture sono state consegnate nella sede di Avis Budget Italia da Matthias Schulz, Key Account ... Lo riporta iltempo.it