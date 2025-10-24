Avis | giornata straordinaria di donazione del sangue e presentazione del libro di una giovane psicoterapeuta ex malata oncologica
Domenica 26 ottobre Avis Pescara ha organizzato una giornata straordinaria di donazione del sangue. Contestualmente si terrà un’altra importante iniziativa. Alle ore 10.30 nella sala conferenze, in piazza Salvo D’Acquisto, sarà presentato un libro, in occasione del mese della prevenzione. È il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
` Giornata di Donazione del Sangue a San Vito dei Normanni Un piccolo gesto può fare la differenza. Donare sangue è un atto semplice, ma di immenso valore. Evento a cura di @avis.sanvitodeinormanni - facebook.com Vai su Facebook
Avis organizza giornata della donazione in memoria di Borsellino - In occasione del 33° anniversario della strage di via D'Amelio, sabato 19 luglio, il servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell'ASP di Ragusa, in collaborazione con l'AVIS, ... ansa.it scrive
Giornata del donatore di sangue, AVIS: "In Italia record di raccolta di plasma" - Dal 2004, ogni anno il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue proclamata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si legge su tg24.sky.it
Torre a Mare, Aeronautica Militare e AVIS insieme per la donazione di sangue: «Un gesto semplice dal valore inestimabile» - Una mattinata all’insegna della solidarietà concreta quella che si è svolta oggi, venerdì 18 luglio, presso il Distaccamento Straordinario dell’Aeronautica Militare di Torre a Mare, dove il personale ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it