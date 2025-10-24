Avis First arriva in Europa | dall’aereo all’auto senza attese

Sbircialanotizia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 ottobre 2025, Avis Budget Group introduce in Europa Avis First, un servizio premium che promette ingressi rapidi e partenze immediate dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Ginevra e Zurigo Kloten. Un’esperienza in stile concierge che mette al centro il tempo del viaggiatore, trasformando l’attesa in movimento e l’arrivo in continuità di viaggio. Un arrivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

avis first arriva in europa dall8217aereo all8217auto senza attese

© Sbircialanotizia.it - Avis First arriva in Europa: dall’aereo all’auto senza attese

Argomenti simili trattati di recente

avis first arriva europaAvis ridefinisce il viaggio premium con 'Avis First' - Avis Budget Group ha annunciato il debutto europeo di Avis First, l'innovativo servizio premium pensato per ... Scrive iltempo.it

avis first arriva europaAvis Budget Group lancia nel mercato europeo “Avis First” - Avis Budget Group lancia nel mercato europeo "Avis First" un nuovo servizio di noleggio auto che introduce un approccio in stile concierge ... Come scrive travelquotidiano.com

Cerca Video su questo argomento: Avis First Arriva Europa