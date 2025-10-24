Avis First arriva in Europa | dall’aereo all’auto senza attese
Dal 22 ottobre 2025, Avis Budget Group introduce in Europa Avis First, un servizio premium che promette ingressi rapidi e partenze immediate dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Ginevra e Zurigo Kloten. Un’esperienza in stile concierge che mette al centro il tempo del viaggiatore, trasformando l’attesa in movimento e l’arrivo in continuità di viaggio. Un arrivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Casa del donatore. L’artista Antonio Pronostico firma la nuova campagna Avis Ripatransone https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9C56B8-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,D77E73C8-AB5C-11F0-8322-A6FDA09A Vai su X
? Trentaquattro anni di Avis ad Andria. La giornata vissuta nel ricordo dei tre cicliti morti il 5 agosto sulla ex 231 a Terlizzi #cronaca #attualita #donazionesangue #avis - facebook.com Vai su Facebook
Avis ridefinisce il viaggio premium con 'Avis First' - Avis Budget Group ha annunciato il debutto europeo di Avis First, l'innovativo servizio premium pensato per ... Scrive iltempo.it
Avis Budget Group lancia nel mercato europeo “Avis First” - Avis Budget Group lancia nel mercato europeo "Avis First" un nuovo servizio di noleggio auto che introduce un approccio in stile concierge ... Come scrive travelquotidiano.com