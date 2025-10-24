avis festeggia 75 anni premiati 386 donatori

Una cerimonia solenne, nel cortile del palazzo ducale a Guastalla, quella per i 75 anni di attività dell’Avis locale. A fare gli onori di casa il presidente Nadia Truzzi con autorità locali e rappresentanti dei vertici provinciali e nazionali dell’associazione, oltre a un folto pubblico costituito in particolare da donatori e loro familiari. A questo importante traguardo l’Avis guastallese arriva contando oltre 1.300 donatori. Tra questi, 386 sono stati premiati per il raggiungimento di vari gradi di attività: dai più giovani con otto donazioni (oppure sei e tre anni di iscrizione), fino agli associati che hanno raggiunto la quota di 120 donazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

