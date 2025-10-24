Aveva raccontato l' esordio della malattia con una battuta E anche quando è tornata non ha mai perso la voglia di provare a riderci su Il saluto social di The CereBros il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi
L uigi Nicolas Martini, conosciuto da tutti come Gigi, si è spento a Roma a soli 31 anni. Attore, content creator e tifoso sfegatato della Roma, Gigi è stato stroncato da un tumore al cervello, un astrocitoma anaplastico: una battaglia che ha affrontato con il suo inconfondibile sorriso e una forza d’animo straordinaria. La notizia della sua scomparsa è rimbalzata sui social, attraverso il commosso ricordo dei The CereBros, il gruppo comico con cui ha condiviso risate e successi: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità». L’algoritmo che predice le fasi della vita e la morte X Leggi anche › Addio a Joan Bennett: glamour e resilienza dietro il mito dei Kennedy › Addio a Ike Turner Jr. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
La star di Bugonia ha raccontato che nemmeno a lei il collega aveva confessato che sarebbe tornato nel ruolo di Peter Parker. - facebook.com Vai su Facebook
Costantino Vitagliano: “Sui social criticato per la mia malattia, mi accusano di fingere di stare male” - Dopo aver parlato pubblicamente in tv della sua malattia, diagnosticatagli circa due anni fa, l'ex tronista di Uomini e Donne è stato accusato di ... fanpage.it scrive
Madonna, il racconto inedito della malattia: “Un minuto ero viva, quello dopo ero in terapia intensiva” - In questi giorni Madonna non è solo la regina indiscussa della musica, ma anche una delle protagoniste più chiacchierate della Paris Fashion Week, dove è apparsa con la figlia Lourdes Maria, ... Segnala dilei.it
Costantino Vitagliano: “Mi hanno accusato di aver mentito sulla malattia”/ “Non rischio più la vita…” - Costantino Vitagliano, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato importanti novità sul calvario della malattia. Da ilsussidiario.net