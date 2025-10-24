Aversa | De Cristofaro candidato con FI Martusciello | Liste pulite? Non capisco criterio di Fico

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore all’Urbanistica di Aversa, Orlando De Cristofaro, apre ufficialmente la sua campagna elettorale.?Sarà candidato al Consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Bagno di folla ieri sera da “Dodici” ad Aversa per la presentazione ufficiale. Nel corso della serata hanno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa de cristofaro candidato con fi martusciello liste pulite non capisco criterio di fico

© Teleclubitalia.it - Aversa: De Cristofaro candidato con FI, Martusciello: “Liste pulite? Non capisco criterio di Fico”

Contenuti che potrebbero interessarti

Elezioni:candidato centrosinistra Aversa, "bella esperienza" - Ha chiamato gli avversari per complimentarsi del loro risultato elettorale il candidato sindaco unitario del centrosinistra ad Aversa (Caserta) Mauro Baldascino; nella città andrannno al ballottaggio ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aversa De Cristofaro Candidato