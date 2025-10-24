Aversa | De Cristofaro candidato con FI Martusciello | Liste pulite? Non capisco criterio di Fico
L’assessore all’Urbanistica di Aversa, Orlando De Cristofaro, apre ufficialmente la sua campagna elettorale.?Sarà candidato al Consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Bagno di folla ieri sera da “Dodici” ad Aversa per la presentazione ufficiale. Nel corso della serata hanno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
