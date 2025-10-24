Avellino nel nome di Giancarlo Siani | In questa terra si muore due volte di proiettile e di silenzio

Avellino non dimentica. O almeno, prova a non farlo. Quarant’anni dopo l’omicidio di Giancarlo Siani, il cronista de Il Mattino assassinato dalla camorra, la città si ritrova al Circolo della Stampa. Si ritrova per dire che non è tutto morto, che qualcosa del suo coraggio, della sua ostinazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

