Avella corto circuito scatena un incendio in un' abitazione | l' intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco

24 ott 2025

Nella mattina odierna, i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Togliatti, in seguito a un principio di incendio all’interno di un'abitazione dovuto a un corto circuito. Il proprietario, al momento dell’incendio, era nel cortile. Nessun. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

