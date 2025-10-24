Autunno ricco di successi per Piace Skaters

Ilpiacenza.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese, quello di settembre, trascorso senza competizioni dopo un’estate ricca di soddisfazioni e di vittorie, non ha fatto dimenticare ai pattinatori piacentini come si ottengono risultati di prestigio. Alla ripresa delle competizioni di pattinaggio inline, specialità corsa, gli atleti di Piace. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

autunno ricco successi piaceAutunno ricco di successi per Piace Skaters - Un mese, quello di settembre, trascorso senza competizioni dopo un’estate ricca di soddisfazioni e di vittorie, non ha fatto dimenticare ai pattinatori piacentini come si ottengono risultati di presti ... Riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Autunno Ricco Successi Piace