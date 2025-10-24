Autunno ricco di successi per Piace Skaters
Un mese, quello di settembre, trascorso senza competizioni dopo un’estate ricca di soddisfazioni e di vittorie, non ha fatto dimenticare ai pattinatori piacentini come si ottengono risultati di prestigio. Alla ripresa delle competizioni di pattinaggio inline, specialità corsa, gli atleti di Piace. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Sarà un autunno ricco di eventi, incontri e conferenze per il Circolo dei Sambenedettesi. Per conoscere il programma, clicca qui https://www.jant.it/video/interviste/72741-presentato-il-programma-eventi-ottobre-dicembre-2025-del-circolo-dei-sambenedet - facebook.com Vai su Facebook
Iniziata la stagione 2025-26 della cerca del #tartufo. Il #Piemonte inaugura un #autunno ricco di appuntamenti che portano in vetrina una delle eccellenze più preziose del territorio. - X Vai su X
Autunno ricco di successi per Piace Skaters - Un mese, quello di settembre, trascorso senza competizioni dopo un’estate ricca di soddisfazioni e di vittorie, non ha fatto dimenticare ai pattinatori piacentini come si ottengono risultati di presti ... Riporta ilpiacenza.it