Autunno nemico della chioma Come proteggere i capelli da umidità e increspamento

L'autunno può diventare un nemico giurato della chioma. I capelli tendono infatti ad assorbire l'umidità presente nell'aria, dando vita al famigerato " effetto crespo ". Sui capelli ricci e mossi, l'increspamento è ancora più evidente, poiché la loro struttura ondulata rende più facile l'assorbimento, favorendo l'apertura delle cuticole. Il risultato? Ciocche gonfie, disordinate e più difficili da gestire. La prevenzione è il primo passo per mantenere il controllo. Tra gli accorgimenti chiave, l'utilizzo di shampoo e balsamo anticrespo, formulati per levigare le cuticole e limitare l'assorbimento di umidità.

