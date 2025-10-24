Autunno nei borghi toscani | cinque gioielli da non perdere
L’autunno è la stagione ideale per scoprire la Toscana più intima. Quando i boschi si tingono di rosso, i turisti diminuiscono e l’aria diventa limpida, i borghi toscani si trasformano in piccoli scrigni di quiete e bellezza. Ecco cinque mete perfette per un weekend lento, dove passeggiare, assaporare e lasciarsi sorprendere da panorami che sembrano dipinti. Castiglione di Garfagnana. Circondato da montagne e boschi che in autunno esplodono di colori, Castiglione di Garfagnana è un borgo medievale dal fascino intatto. Le sue torri e le mura in pietra offrono scorci suggestivi, mentre nelle trattorie si riscoprono i sapori della tradizione: funghi, castagne e piatti di montagna che profumano di casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
