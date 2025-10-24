Autunno Musicale Nonantolano il Quartetto Goldberg al Teatro Troisi
Dopo il trionfo della musica corale dello scorso appuntamento, la rassegna dell’Autunno Musicale Nonantolano volge alla musica strumentale. Ad esibirsi domenica 26 ottobre alle ore 17.00 presso il Teatro Troisi di Nonantola sarà il Quartetto Goldberg. Questo ensemble, formato da giovani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
