autunno con gusto il cuneese scopre tutti i suoi tesori

Nel Cuneese la stagione dei colori e dei sapori si apre con ’Autunno con gusto’, la rassegna coordinata dall’ATL del Cuneese, l’ente del turismo, che da oltre vent’anni valorizza l’eccellenza enogastronomica locale. Questi eventi culminano nei piatti preparati dagli chef locali capaci di esaltarne profumi e sapori. Sono i funghi del Cebano a inaugurare la stagione, con l’uva profumata del Monregalese e delle Colline Saluzzesi. Ed è così che, sul finir dell’estate, si iniziano a raccogliere i frutti della terra: dalle patate di montagna alle erbe aromatiche, fino al variopinto mondo degli ortaggi e dei legumi di stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

