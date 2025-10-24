Autovelox in stand-by da oltre un anno

A completare il quadro, c’è il discorso relativo ai nuovi strumenti per la misurazione della velocità che avrebbero dovuto già essere in funzione da almeno un anno, ma che (fanno sapere le amministrazioni di Montespertoli e Montelupo) restano in stand-by. Sa un lato c’è il velox sulla SS67, dall’altro i due che trovano spazio ad Anselmo. Nessuno di questi è però attivo a tutti gli effetti e, stando a quanto fatto sapere dai Comuni, la Metrocittà di Firenze non ha sinora comunicato novità concrete in merito. Ad influire in tal senso c’è anche una sentenza dell’autunno del 2024, con il giudice che diede ragione ad un automobilista di Lastra a Signa (al quale era stata comminata una sanzione di 158 euro seguita dalla decurtazione di tre punti sulla patente) che aveva fatto ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autovelox in stand-by da oltre un anno

