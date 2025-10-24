Autotrasporto Cna Fita | Diciamo no all’aumento dell’accisa sul gasolio del 200%

ROMA – La Cna Fita esprime profonda preoccupazione per la modifica unilaterale dei termini per l’allineamento dell’accisa sul gasolio alla benzina contenuta nel testo della Legge di Bilancio 2026. “Già avevamo contestato l’Articolo 3 del D. Lgs. 432025 che aveva stabilito un percorso graduale di incremento dell’accisa, pari a 1,0-1,5 centesimi di euro al litro in ciascuno degli anni dal 2025 al 2029”, si legge in una nota. “Questo pesante impegno viene addirittura aggravato dall’articolo 30 della Legge di Bilancio 2026, che stabilisce una crescita cumulativa per il 2026 pari a 4,05 centesimi di euro al litro e non a 1,5 centesimi come previsto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Autotrasporto, Cna Fita: “Diciamo no all’aumento dell’accisa sul gasolio del 200%”

