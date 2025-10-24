Autorizzata nuova cura per peritonite felina Brambilla | Altra promessa mantenuta e tanti gatti salvati
“Un'altra promessa mantenuta, e tantissimi gatti salvati da morte pressoché certa”. Con queste parole l'on Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente e dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, annuncia la circolare, firmata oggi dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che autorizza l'utilizzo anche del metabolita attivo del remdesivir, il GS-441524, contro la Fip, peritonite infettiva felina, malattia con esito mortale per i gatti nel 96 per cento dei casi sintomatici. “Nel maggio scorso - ricorda la deputata di Nm - ci eravamo attivati con il sottosegretario per rendere disponibile come salvavita il remdesivir, antivirale fino ad allora destinato solo all'uso umano attraverso il canale ospedaliero, nella consapevolezza che si trattava di una terapia di difficile somministrazione e molto costosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
