Autorità portuale Pisano è presidente

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era attesa da mesi, tanto che qualcuno da diverso tempo lo chiamava ormai “presidente“. Arriva finalmente la nomina di Bruno Pisano a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. La firma sul decreto di nomina è arrivato ieri pomeriggio, da parte del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. "Con queste nomine, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma l’attenzione verso il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano, fulcro della logistica, dell’interscambio marittimo e della competitività internazionale del nostro Paese – si legge in una nota diffusa dal Mit – Le tre Autorità di Sistema potranno ora proseguire con piena legittimità nel mandato quadriennale, definendo indirizzi strategici e implementando i piani operativi nei rispettivi ambiti territoriali, grazie a una governance stabile e rinnovata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

autorit224 portuale pisano 232 presidente

© Lanazione.it - Autorità portuale. Pisano è presidente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Autorità portuale, Pisano a un passo. Bucci accelera: "Siamo molto vicini" - Il presidente regionale non si sbottona ma il leader dei doganalisti spezzini &#232; in pole position per l a nomina Chi si aspettava l’annuncio in occasione della visita spezzina, davanti alla platea di ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Autorit224 Portuale Pisano 232