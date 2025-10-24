Autorità portuale Pisano è presidente
Era attesa da mesi, tanto che qualcuno da diverso tempo lo chiamava ormai “presidente“. Arriva finalmente la nomina di Bruno Pisano a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. La firma sul decreto di nomina è arrivato ieri pomeriggio, da parte del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. "Con queste nomine, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma l’attenzione verso il rafforzamento strutturale del sistema portuale italiano, fulcro della logistica, dell’interscambio marittimo e della competitività internazionale del nostro Paese – si legge in una nota diffusa dal Mit – Le tre Autorità di Sistema potranno ora proseguire con piena legittimità nel mandato quadriennale, definendo indirizzi strategici e implementando i piani operativi nei rispettivi ambiti territoriali, grazie a una governance stabile e rinnovata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
