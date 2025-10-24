Autorità portuale Benevolo slitta la nomina

Sta diventando un ’giallo’ la riunione della commissione 8 del Senato che deve dare il parere sulle nomine di 11 presidenti di autorità portuali, tra cui il commissario straordinario del porto di Ravenna, Francesco Benevolo. Indetta per martedì 21 ottobre non ha concluso i lavori ed è stata prima convocata e poi ’sconvocata’ per mercoledì 22 e ieri, giovedì 23. La causa pare essere il mancato accordo sulla nomina di alcuni segretari generali, ma c’è chi ipotizza che la spaccatura nella maggioranza non abbia nulla a che vedere con i porti. Come dichiarato dal viceministro Edoardo Rixi in caso di ulteriori rinvii, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato ieri i decreti che nominano tre nuovi presidenti insediati per primi come commissari straordinari, completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

