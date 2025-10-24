Autobus esce di strada per evitare l’impatto con una macchina pirata | 5 feriti lievi

Milano – Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’incidente che si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 24 ottobre, i n via Sant’Arialdo, nella zona sud di Milano, di fronte al cimitero di Chiaravalle. Qui un autobus della linea 77, proveniente da San Donato e diretto a Poasco, è uscito di strada ed è rimasto inclinato con 2 ruote sospese sul fossato: una manovra che l’autista ha dovuto compiere per evitare l’impatto con un’auto in fase di sorpasso dalla corsia opposta. L’automobilista non si è fermato ed è scappato via. Per lui si configura un’omissione di soccorso dal momento che cinque passeggeri del bus sono rimasti lievemente feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

