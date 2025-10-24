Auto si ribalta nella notte in Alta Valle d’Intelvi | ferito un 27enne

Incidente nella notte a Pellio Intelvi (frazione di Alta Valle d'Intelvi): un'auto si è ribaltata in via Pian delle Noci, dove intorno alle ore 4.15 di venerdì 24 ottobre 2025. La dinamica non è stata ancora resa nota. Alla guida c'era un ragazzo di 27 anni che ha riportato ferite piuttosto serie. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

Incidente stradale a Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno. Auto si ribalta in via Sorbo. Fuggito il conducente. Indagano i carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Paura nel porto di Procida. Auto si ribalta sul portellone della motonave Agata di Medmar - X Vai su X

Auto si ribalta nella notte a Cugliate Fabiasco: ferita una donna di 33 anni - L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in una zona boschiva di via dei Fabi. Da laprovinciadivarese.it

Notte di paura per 5 ragazzi: auto si ribalta più volte, due estratti dal groviglio di lamiere - Foligno, 21 agosto 2025 – È stata una notte di apprensione, quella appena trascorsa, per cinque ragazzi coinvolti in un pauroso incidente stradale avvenuto intorno alle una in via Massimo Arcamone. Riporta lanazione.it

Dalmine, auto si ribalta nella notte: 45enne ferita e positiva all’alcoltest - Un’auto si è ribaltata nella notte tra venerdì e sabato 6 settembre in via XXV Aprile a Dalmine, all’altezza del civico 66. ecodibergamo.it scrive