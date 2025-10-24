Auto rubata nella provincia di Verona rintracciata a Battaglia Terme | denunciate due persone

Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno recuperato un’auto rubata nella provincia di Verona e denunciato due persone per ricettazione. Secondo quanto riferito da PadovaOggi, l’allarme è scattato quando la centrale operativa del 112 ha segnalato la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I carabinieri lo hanno trovato in possesso di una bici trafugata e di un’auto rubata a Castenedolo - facebook.com Vai su Facebook

Auto rubata con un ordigno della seconda guerra mondiale. Carabinieri, Vigili del fuoco e 118 sono impegnati in un capannone abbandonato alle porte di Campodipietra, dove è stata segnalata quest'auto sospetta @TgrRai #IoSeguoTgr - X Vai su X

Scatta l'allarme "auto rubata": i carabinieri bloccano gli occupanti - Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre a Battaglia Terme è giunta dalla sala radio del 112 la notizia di una Dacia che si muoveva sul territorio e di fatto rubata il giorno prima in provincia di Verona ... Secondo padovaoggi.it

Cosa fare in caso di targa auto rubata e cosa si rischia - Se smarriamo o ci rubano la targa della nostra auto il primo passo è denunciare quanto avvenuto entro 48 ore. Segnala tg24.sky.it

Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel fosso: 66enne trovato morto. È la quarta vittima sulle strade Veronesi nelle ultime 36 ore - Ennesimo incidente nel Veronese: un 66enne è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto a Palù, in provincia di Verona. Scrive ilgazzettino.it