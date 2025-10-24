Auto e Moto d’Epoca Bologna celebra passione e cultura del motorismo storico
A Bologna c’è un profumo che torna ogni ottobre: quello della benzina, del metallo e delle storie meccaniche che attraversano il tempo. Nei padiglioni di Auto e Moto d’Epoca, 235 mila metri quadrati di esposizione, la passione per i motori storici si traduce in un patrimonio condiviso di tecnica, memoria e collezionismo. La manifestazione, tra le più importanti in Europa dedicate al motorismo d’epoca, celebra quest’anno i 75 anni della Formula 1. Trenta monoposto originali ripercorrono per l’occasione le tappe di una storia fatta di ingegno e coraggio, simbolo di una disciplina che ha trasformato la velocità in cultura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
