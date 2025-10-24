Autista ucciso l’assalto al pullman sarebbe stato programmato dagli spalti

Si tratterebbe di una vera e propria spedizione punitiva. L’assalto al pullman del Pistoia Basket, durante il quale ha perso la vita il secondo autista Raffaele Marianella, 65 anni, sarebbe stato programmato già dagli spalti del PalaSojurner di Rieti dove si è tenuta la partita di A2 tra la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

